Авіатроща у Тегерані: суд Канади зобов'язав МАУ виплатити жертвам максимальні компенсації

"Відхиляю апеляційну скаргу, стягуючи судові витрати з апелянта на користь відповідачів", - йдеться у документі.

Варто зауважити, що згідно з міжнародним правом на авіакомпанії покладається відповідальність за виплату кожному пасажиру до 180 тисяч доларів компенсації збитків у разі доведення її провини.

Ба більше, сума відшкодування може бути збільшена, якщо авіакомпанія виявила недбалість.

Зазначимо, що ще минулого року онтарійський суд визнав, що авіакомпанія МАУ діяла недбало, оскільки не провела належної оцінки ризиків перед здійсненням рейсу з Тегерана.

Цим рішенням суд позбавив МАУ права обмежувати суму відшкодування жертвам авіакатастрофи PS752. Апеляційний суд Онтаріо відмовився змінювати цей вирок.