На авіашоу в США у повітрі зіткнулися літаки (відео)

У суботу, 12 листопада, на авіашоу в США у повітрі зіткнулися два літаки. Про наявність жертв та поранених поки що невідомо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dallas News.
"Літак Boeing B-17 Flying Fortress і Bell P-63 Kingcobra зіткнулися і розбилися на авіашоу Wings Over Dallas в аеропорту Dallas Executive у Техасі", - йдеться у повідомленні.
Це трапилось близько 13:20 за місцевим часом. Наразі невідомо, скільки людей було на обох літаках. Про жертв та поранених також не повідомляється.
Представницький аеропорт Далласа, в якому відбувався захід, повідомив, що рятувальні бригади вже реагують на подію.
Boeing B-17 Flying Fortress це перший американський суцільнометалевий важкий чотиримоторний бомбардувальник. Його випускали у 1938-1968 роки.
Bell P-63 Kingcobra це американський одномоторний винищувач виробництва американської авіакомпанії Bell Aircraft, розроблений на початку Другої світової війни.
Нагадаємо, що пасажирський літак ATR-42-500 танзанійської авіакомпанії Precision Air впав в озеро Вікторія. Авіакатастрофа сталася сьогодні, 6 листопада.
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