На авіашоу в США у повітрі зіткнулися літаки (відео)

"Літак Boeing B-17 Flying Fortress і Bell P-63 Kingcobra зіткнулися і розбилися на авіашоу Wings Over Dallas в аеропорту Dallas Executive у Техасі", - йдеться у повідомленні.

Це трапилось близько 13:20 за місцевим часом. Наразі невідомо, скільки людей було на обох літаках. Про жертв та поранених також не повідомляється.

Представницький аеропорт Далласа, в якому відбувався захід, повідомив, що рятувальні бригади вже реагують на подію.

Boeing B-17 Flying Fortress це перший американський суцільнометалевий важкий чотиримоторний бомбардувальник. Його випускали у 1938-1968 роки.

Bell P-63 Kingcobra це американський одномоторний винищувач виробництва американської авіакомпанії Bell Aircraft, розроблений на початку Другої світової війни.