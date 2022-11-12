UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На авіашоу в США у повітрі зіткнулися літаки (відео)

Фото: На авіашоу в США у повітрі зіткнулися літаки (wikipedia.org by Mehr News Agency)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 12 листопада, на авіашоу в США у повітрі зіткнулися два літаки. Про наявність жертв та поранених поки що невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dallas News.

"Літак Boeing B-17 Flying Fortress і Bell P-63 Kingcobra зіткнулися і розбилися на авіашоу Wings Over Dallas в аеропорту Dallas Executive у Техасі", - йдеться у повідомленні.

Це трапилось близько 13:20 за місцевим часом. Наразі невідомо, скільки людей було на обох літаках. Про жертв та поранених також не повідомляється.

Представницький аеропорт Далласа, в якому відбувався захід, повідомив, що рятувальні бригади вже реагують на подію.

Boeing B-17 Flying Fortress це перший американський суцільнометалевий важкий чотиримоторний бомбардувальник. Його випускали у 1938-1968 роки.

Bell P-63 Kingcobra це американський одномоторний винищувач виробництва американської авіакомпанії Bell Aircraft, розроблений на початку Другої світової війни.

Нагадаємо, що пасажирський літак ATR-42-500 танзанійської авіакомпанії Precision Air впав в озеро Вікторія. Авіакатастрофа сталася сьогодні, 6 листопада.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДалласАвиакатастрофа