У Танзанії пасажирський літак впав в озеро Вікторія
Пасажирський літак ATR-42-500 танзанійської авіакомпанії Precision Air впав в озеро Вікторія. Авіакатастрофа сталася сьогодні, 6 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державний танзанійський телеканал TBC.
Літак прямував зі столиці країни Дар-ес-Салам до міста Мванз. Аварія сталася, коли літак намагався приземлитися в аеропорту міста Букоба.
Місцеві ЗМІ зазначають, що причиною падіння став шторм та сильні дощі. За попередніми даними, на борту знаходилися 53 особи. З них четверо членів екіпажу.
На місці аварії продовжується рятувальна операція. Відомо, що вдалося врятувати щонайменше 19 осіб.
BREAKING: Precision Air's ATR passenger aircraft crashes nose-first into Lake Victoria in Tanzania's Kagera region in the morning hours of November 6, 2022— Tanzania Business Insight (@TanzaniaInsight) November 6, 2022
Rescue efforts are underway. pic.twitter.com/Y7uQQ8VF3Z
Precision Air flight plunges into Lake Victoria when landing at Bukoba Airport in Tanzania, authorities say rescue operations underway— Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) November 6, 2022
: Courtesy pic.twitter.com/WJLYfGeVjw
Нагадаємо, нещодавно в російському Іркутську літак впав на двоповерховий будинок.
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