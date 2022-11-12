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На авиашоу в США в воздухе столкнулись самолеты (видео)

Фото: На авиашоу в США в воздухе столкнулись самолеты (wikipedia.org by Mehr News Agency)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 12 ноября, на авиашоу в США в воздухе столкнулись два самолета. О наличии жертв и раненых пока неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dallas News.

"Самолет Boeing B-17 Flying Fortress и Bell P-63 Kingcobra столкнулись и разбились на авиашоу Wings Over Dallas в аэропорту Dallas Executive в Техасе", - говорится в сообщении.

Это произошло около 13:20 по местному времени. Пока неизвестно, сколько людей было на обоих самолетах. О жертвах и раненых также не сообщается.

Представительский аэропорт Далласа, в котором проходило мероприятие, сообщил, что спасательные бригады уже реагируют на событие.

Boeing B-17 Flying Fortress это первый американский цельнометаллический тяжелый четырехмоторный бомбардировщик. Его выпускали в 1938–1968 годы.

Bell P-63 Kingcobra это американский одномоторный истребитель производства американской авиакомпании Bell Aircraft, разработанный в начале Второй мировой войны.

Напомним, что пассажирский самолет ATR-42-500 танзанийской авиакомпании Precision Air упал в озеро Виктория. Авиакатастрофа произошла сегодня, 6 ноября.

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