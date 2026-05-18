На авіашоу в США у повітрі зіштовхнулись два літаки: що відомо про аварію

02:10 18.05.2026 Пн
2 хв
Усі четверо льотчиків успішно катапультувались та перебувають під нагляом медиків
aimg Юлія Маловічко
Фото: американські винищувачі (з відкритих джерел)

В США на авіабазі Маунтін-Хоум на авіашоу стався інцидент - два винищувачі зіштовхнулись у повітріі та впали на землю. Пілоти встигли катапультуватись та вижили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Інцидент стався приблизно за 2 милі на північний захід від бази протягом другого дня авіашоу Gunfighter Skies. Четверо льотчиків перебували на двох літаках EA-18G ВМС США.

На відео з соцмереж видно, як два винищувачі зіткнулися в повітрі, а потім різко впали на землю серед чорних клубів диму. Поблизу місця аварії було видно, як розгортаються чотири парашути.

На іншому відео, опублікованому в Instagram, видно глядачів біля авіаційного ангару, оточеного літаками, а на задньому плані піднімається чорний дим від аварії.

За словами речниці ВМС США Тихоокеанського флоту Амелії Умаям, всі четверо членів екіпажу успішно катапультувалися з літаків і зараз перебувають під медичним наглядом.

"На місці події працюють рятувальники, триває розслідування, і більше деталей буде оприлюднено, як тільки вони стануть відомими", - повідомили на базі.

Поліція Маунтін-Хоум оголосила в неділю про скасування авіашоу та попередила громадськість уникати поїздок на базу.

