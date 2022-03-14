Авіарегулятор ЄС припинив дію сертифікатів авіакомпаній Росії

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейського агентства з безпеки польотів.

"EASA прийняло рішення призупинити дію всіх виданих ним сертифікатів, у тому числі сертифікатів на продукцію, запчастини та прилади, а також сертифікатів на тренувальні центри та авіатренажери, якщо власник сертифікату знаходиться або проживає в Росії або іншим чином підпадає під санкції", - пише пресслужба EASA.

До списку організацій чиї сертифікати були призупинені входять:

авіакомпанії: "Аерофлот", S7, "Волга-Дніпро", "Уральські авіалінії" та інші;

підприємства сфери технічного обслуговування авіатехніки: "А-Технікс", "S7 Інженіринг", "Волга- Дніпро технікс" та інші.

Повітряні судна, серед яких й російські Superjet 100 і Ту-204 - також потрапили до списку.

Водночас авіарегулятор призупинив прийом й перегляд заявок на сертифікацію, які вже надійшли.