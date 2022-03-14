ru ua
Пн, 14 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Авіарегулятор ЄС припинив дію сертифікатів авіакомпаній Росії

Новость на русском →
Понеділок 14 березня 2022 22:01
Авіарегулятор ЄС припинив дію сертифікатів авіакомпаній Росії Фото: авіарегулятор ЄС припинив дію сертифікатів авіакомпаній Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Європейське агентство з безпеки польотів (EASA) призупинило дію сертифікатів російських авіакомпаній. Усе через санкції ЄС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейського агентства з безпеки польотів.

"EASA прийняло рішення призупинити дію всіх виданих ним сертифікатів, у тому числі сертифікатів на продукцію, запчастини та прилади, а також сертифікатів на тренувальні центри та авіатренажери, якщо власник сертифікату знаходиться або проживає в Росії або іншим чином підпадає під санкції", - пише пресслужба EASA.

До списку організацій чиї сертифікати були призупинені входять:

  • авіакомпанії: "Аерофлот", S7, "Волга-Дніпро", "Уральські авіалінії" та інші;
  • підприємства сфери технічного обслуговування авіатехніки: "А-Технікс", "S7 Інженіринг", "Волга- Дніпро технікс" та інші.

Повітряні судна, серед яких й російські Superjet 100 і Ту-204 - також потрапили до списку.

Водночас авіарегулятор призупинив прийом й перегляд заявок на сертифікацію, які вже надійшли.

Війна Росії проти України триває дев'ятнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Російська Федерація
NEWS
19-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
19-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Чи вистачить Україні продуктів харчування і коли аграрії почнуть посівну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Чи вистачить Україні продуктів харчування і коли аграрії почнуть посівну