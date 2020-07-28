Авиаперевозки вернутся на докризисный уровень только к 2024 году, - IATA

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) прогнозирует, что уровень авиаперевозок вернется на докризисный лишь к 2024 году. Число пассажиров в июне сократилось на 86,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщает NDTV.

Ассоциация воздушного транспорта выпустила доклад, в котором среди причин медленного восстановления авиаперевозок назвала распространения COVID-19 в США и ​​развивающихся странах и более слабые перспективы для корпоративных поездок.

По данным IATA, сохраняющиеся и новые ограничения в некоторых странах также негативно влияют на перспективы восстановления.

"Во второй половине этого года восстановление будет медленнее, чем мы надеялись", - заявил главный экономист IATA Брайан Пирс.

Кроме того, ожидается спад бизнес-авиации, что угрожает прибыльности дальнемагистральных авиакомпаний, поскольку корпоративные клиенты ограничивают свои расходы и более широко используют видеоконференции.

Напомним, в 2020 году международные авиакомпании потеряют 84 млрд долларов.