Авиапарк Зеленского не будут распродавать

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сейчас для перевозки высших должностных лиц государства предприятие использует три самолета

Государственное авиационное предприятие (ГАП) Украина пока не будет распродавать президентский авиапарк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что сейчас для перевозки высших должностных лиц государства предприятие использует три самолета (Airbus A-319-115, Ан-74ТК-300Д, Ан-148-100В) и один рабочий вертолет (Ми-8МТВ-1).

"Государственное авиационное предприятие Украина не инициировало выставление на торги для продажи воздушные суда, которые эксплуатирует", - сообщил глава ГАП.

Более того, госпредприятию не хватает самолетов собственного авиапарка для выполнения литерных рейсов. Поэтому ГАП привлекает для этого частные компании, отметил Крайний.

Напомним, Зеленский вышел из состава владельцев ряда коммерческих копаний. Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. В частности, Зеленский больше не значится среди владельцев компаний, которые указывал в своей декларации перед вступлением в должность президента в мае 2019 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины и к премьер-министру с требованием не лишать города средств, предусмотренных в Госбюджете Украины на 2019 год на программы социально-экономического развития общин. Кличко подчеркнул, что средства, о которых идет речь, крайне необходимые территориальным общинам для реализации и завершения важных для города проектов.