ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Авіапарк Зеленського не будуть розпродавати

Новини » Суспільство    16.08.2019 - 20:46
Авіапарк Зеленського не будуть розпродавати
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зараз для перевезення вищих посадових осіб держави підприємство використовує три літаки

Державне авіаційне підприємство (ДАП) Україна поки не буде розпродавати президентський авіапарк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що зараз для перевезення вищих посадових осіб держави підприємство використовує три літаки (Airbus A-319-115, Ан-74ТК-300Д, Ан-148-100В) і один робочий вертоліт (Мі-8МТВ-1).

"Державне авіаційне підприємство" Україна не ініціювало виставлення на торги для продажу повітряні судна, які експлуатує", - повідомив глава ГАП.

Більш того, держпідприємству не вистачає літаків власного авіапарку для виконання літерних рейсів. Тому ГАП залучає для цього приватні компанії, зазначив Крайній.

Нагадаємо, Зеленський вийшов зі складу власників ряду комерційних компаній. Про це свідчать дані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Зокрема, Зеленський більше не значиться серед власників компаній, які вказував у своїй декларації перед вступом на посаду президента у травні 2019 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що мер Києва Віталій Кличко звернувся до президента України і до прем'єр-міністра з вимогою не позбавляти міста коштів, передбачених у державному Бюджеті України на 2019 рік на програми соціально-економічного розвитку громад. Кличко підкреслив, що кошти, про які йде мова, вкрай необхідні територіальним громадам для реалізації та завершення важливих для міста проектів.

Польща сподівається на прорив у двосторонніх відносинах після візиту Зеленського Кличко вимагає від Офісу президента повернути фінансування садочків та шкіл
Новини України Володимир Зеленський
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся