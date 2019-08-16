Авіапарк Зеленського не будуть розпродавати

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зараз для перевезення вищих посадових осіб держави підприємство використовує три літаки

Державне авіаційне підприємство (ДАП) Україна поки не буде розпродавати президентський авіапарк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що зараз для перевезення вищих посадових осіб держави підприємство використовує три літаки (Airbus A-319-115, Ан-74ТК-300Д, Ан-148-100В) і один робочий вертоліт (Мі-8МТВ-1).

"Державне авіаційне підприємство" Україна не ініціювало виставлення на торги для продажу повітряні судна, які експлуатує", - повідомив глава ГАП.

Більш того, держпідприємству не вистачає літаків власного авіапарку для виконання літерних рейсів. Тому ГАП залучає для цього приватні компанії, зазначив Крайній.

Нагадаємо, Зеленський вийшов зі складу власників ряду комерційних компаній. Про це свідчать дані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Зокрема, Зеленський більше не значиться серед власників компаній, які вказував у своїй декларації перед вступом на посаду президента у травні 2019 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що мер Києва Віталій Кличко звернувся до президента України і до прем'єр-міністра з вимогою не позбавляти міста коштів, передбачених у державному Бюджеті України на 2019 рік на програми соціально-економічного розвитку громад. Кличко підкреслив, що кошти, про які йде мова, вкрай необхідні територіальним громадам для реалізації та завершення важливих для міста проектів.