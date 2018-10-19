На авіаносці США розбився вертоліт, є постраждалі

Кількість постраждалих на даний момент не уточнюється
У Філіппінському морі на борту американського авіаносця USS Ronald Reagan розбився вертоліт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Stars and Stripes.
Повідомляється, що на польотній палубі авіаносця розбився вертоліт MH-60 Seahawk під час виконання "рутинних операцій". Інцидент стався незабаром після зльоту, кількість потерпілих не уточнюється.
"Всі постраждалі знаходяться в стабільному стані під наглядом медичного персоналу", - зазначили в американському військовому відомстві.
Також повідомляється, що частину потерпілих планується евакуювати на берег.
Нагадаємо, на початку жовтня при катастрофі вертольота в Костромській області (Російська Федерація) загинув заступник генпрокурора РФ Саак Карапетян. Крім того, відомо про загибель ще двох осіб.
У вересні в результаті катастрофи вертольота в Афганістані загинули двоє українців. Ще один громадянин України отримав поранення. Молдавський вертоліт Мі-8 впав незабаром після зльоту з військової авіабази в Мазарі-Шаріфі, всього загинуло 12 осіб.