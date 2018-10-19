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На авіаносці США розбився вертоліт, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    19.10.2018 - 10:06
Ілюстративне фото (wikipedia.org)
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Кількість постраждалих на даний момент не уточнюється

У Філіппінському морі на борту американського авіаносця USS Ronald Reagan розбився вертоліт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Stars and Stripes.

Повідомляється, що на польотній палубі авіаносця розбився вертоліт MH-60 Seahawk під час виконання "рутинних операцій". Інцидент стався незабаром після зльоту, кількість потерпілих не уточнюється.

"Всі постраждалі знаходяться в стабільному стані під наглядом медичного персоналу", - зазначили в американському військовому відомстві.

Також повідомляється, що частину потерпілих планується евакуювати на берег.

Нагадаємо, на початку жовтня при катастрофі вертольота в Костромській області (Російська Федерація) загинув заступник генпрокурора РФ Саак Карапетян. Крім того, відомо про загибель ще двох осіб.

У вересні в результаті катастрофи вертольота в Афганістані загинули двоє українців. Ще один громадянин України отримав поранення. Молдавський вертоліт Мі-8 впав незабаром після зльоту з військової авіабази в Мазарі-Шаріфі, всього загинуло 12 осіб.

 

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