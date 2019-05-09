Авианосец США прошел через Суэцкий канал

В четверг, 9 мая 2019, американский авианосец Abraham Lincoln прошел через Суэцкий канал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News Arabia.

Как сообщается, накануне в Соединенных Штатах заявили, о готовности к силовому ответу в случае нападения Ирана на американские войска или их союзников.

По словам спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука, Вашингтон развернул ударную группу Военно-морских сил во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков, чтобы "послать ясный сигнал иранскому режиму".

В Вашингтоне уверены, что Тегеран готовится к проведению операций против сил США и американских интересов на Ближнем Востоке.

"У нас есть свидетельства повышенной готовности Ирана к проведению операций, направленных против сил США и наших интересов на Ближнем Востоке. Мы имеем убедительные свидетельства наличия многих угроз со стороны Тегерана, и мы соответствующим образом передислоцировали свои войска", - заявил Хук.

Напомним, ранее Иран отказался выполнять некоторые обязательства в рамках ядерной сделки, соответствующие сообщения были отправлены послам Германии, Великобритании, Китая и России. В то же время на данный момент не уточняется, от каких именно обязательств отказалась иранская сторона.