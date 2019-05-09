Авіаносець США пройшов через Суецький канал

У четвер, 9 травня 2019, американський авіаносець Abraham Lincoln пройшов через Суецький канал. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News Arabia.

Як повідомляється, напередодні в Сполучених Штатах заявили, про готовність до силової відповіді в разі нападу Ірану на американські війська або їх союзників.

За словами спецпредставника США по Ірану Брайана Хука, Вашингтон розгорнув ударну групу Військово-морських сил на чолі з авіаносцем Abraham Lincoln і тактичну групу бомбардувальників, щоб "надіслати зрозумілий сигнал іранському режиму".

У Вашингтоні впевнені, що Тегеран готується до проведення операцій проти сил США та американських інтересів на Ближньому Сході.

"У нас є свідоцтва підвищеної готовності Ірану до проведення операцій, направлених проти сил США та наших інтересів на Ближньому Сході. Ми маємо переконливі свідчення наявності багатьох загроз зі сторони Тегерану, і ми відповідним чином передислокували свої війська", - заявив Хук.

Нагадаємо, раніше Іран відмовився виконувати деякі зобов'язання в рамках ядерної угоди, відповідні повідомлення надіслано послам Німеччини, Британії, Китаю та Росії. У той же час на даний момент не уточнюється, від яких саме зобов'язань відмовилася іранська сторона.