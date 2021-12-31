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Авианосец США прибыл в Грецию для поддержки сил НАТО

Автор: Артур Родивилов

Авианосец ВМС США Harry Truman прибыл в Грецию для поддержки сил НАТО. Он остановился в бухте Суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил США.

Отмечается, что авианосец будет защищать интересы США и союзников в Европе и Африке.

"Harry Truman прибыл в залив Суда 30 декабря 2021 года для поддержания стабильности и безопасности на море и защиты интересов США, союзников и партнеров в Европе и Африке", - говорится в сообщении.

Напомним, военное руководство США приняло решение оставить атомный авианосец в акватории Средиземного моря.

Министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ ударной группе ВМС США оставаться в регионе, а не двигаться на Ближний Восток. Такое решение было принято на фоне опасений по поводу скопления российских войск у границы с Украиной.

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НАТОВМС США