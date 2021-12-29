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Военные корабли США останутся в Средиземном море из-за угрозы РФ в Украине

Новина українською →
США, Среда 29 декабря 2021 05:52
Военные корабли США останутся в Средиземном море из-за угрозы РФ в Украине Фото: Ллойд Остин, министр обороны США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Военные корабли США останутся в Средиземном море из-за угрозы РФ в Украине. Соответствующее решение приняли в Пентагоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ ударной группе авианосцев ВМС США оставаться в районе Средиземного моря, а не двигаться на Ближний Восток. Такое решение было принято на фоне опасений по поводу скопления российских войск у границы с Украиной.

Остин заявил, что изменение расписания авианосца США Harry S. Truman и пяти американских военных кораблей, сопровождающих его, отражает необходимость постоянного присутствия в Европе.

"Это необходимо для того, чтобы успокоить союзников и партнеров США в регионе", - заявил изданию чиновник в Пентагоне.

Ударная группа Harry S. Truman включает пять американских кораблей - крейсер USS San Jacinto и эсминцы с управляемыми ракетами USS Cole, USS Bainbridge, USS Gravely и USS Jason Dunham. Также с ними находится фрегат Королевских ВМС Норвегии HNoMS Фритьоф Нансен.

Harry S. Truman вошел в Средиземное море 14 декабря. Планировалось, что после этого он продолжит свой путь в район Персидского залива.

Напомним, что в Средиземном море начала учения ударная десантная группа ВМС США. Возглавляет группу авианосец авианосцем Harry S. Truman.

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