Военные корабли США останутся в Средиземном море из-за угрозы РФ в Украине. Соответствующее решение приняли в Пентагоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ ударной группе авианосцев ВМС США оставаться в районе Средиземного моря, а не двигаться на Ближний Восток. Такое решение было принято на фоне опасений по поводу скопления российских войск у границы с Украиной.

Остин заявил, что изменение расписания авианосца США Harry S. Truman и пяти американских военных кораблей, сопровождающих его, отражает необходимость постоянного присутствия в Европе.

"Это необходимо для того, чтобы успокоить союзников и партнеров США в регионе", - заявил изданию чиновник в Пентагоне.

Ударная группа Harry S. Truman включает пять американских кораблей - крейсер USS San Jacinto и эсминцы с управляемыми ракетами USS Cole, USS Bainbridge, USS Gravely и USS Jason Dunham. Также с ними находится фрегат Королевских ВМС Норвегии HNoMS Фритьоф Нансен.