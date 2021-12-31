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Авіаносець США прибув до Греції для підтримки сил НАТО

Автор: Артур Родивилов

Авіаносець ВМС США Harry Truman прибув до Греції для підтримки сил НАТО. Він зупинився в бухті Суда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Військово-Морських сил США.

Зазначається, що авіаносець захищатиме інтереси США та союзників у Європі та Африці.

"Harry Truman прибув до затоки Суда 30 грудня 2021 року для підтримки стабільності і безпеки на морі і захисту інтересів США, союзників і партнерів в Європі та Африці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, військове керівництво США прийняло рішення залишити атомний авіаносець в акваторії Середземного моря.

Міністр оборони США Ллойд Остін віддав наказ ударній групі ВМС США залишатися в регіоні, а не рухатися на Близький Схід. Таке рішення було прийнято на тлі побоювань з приводу скупчення російських військ біля кордону з Україною.

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НАТОВМС США