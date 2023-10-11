Авіаносець США прибув у східне Середземномор'я

Після нападу ХАМАС на Ізраїль стало відомо, що США направляють свою авіаносну групу до східної частини Середземного моря. Також, за словами неназваного американського чиновника, Сполучені Штати перекинуть до Середземноморського регіону понад 20 літаків, йдеться про винищувачі F-35 та F-15.

Пізніше стало відомо, що туди ж направиться авіаносець "Дуайт Д. Ейзенхауер" - він прибуде орієнтовно через два тижні і, можливо, замінить попередній на його посту. Не виключається, що в регіоні залишаться обидва авіаносця.

Крім цього, США заявляли, що направили до Ізраїлю літаки з засобами ППО та боєприпасами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.