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Авіаносець США прибув у східне Середземномор'я

Фото: Авіаносець США "Джеральд Р. Форд" прибув до берегів Ізраїлю (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Авіаносець США "Джеральд Р. Форд" вже прибув в східне Середземномор'я. Крім цього, в Ізраїль прибув перший літак із американськими боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт авіаносця в соцмережі Х.

Після нападу ХАМАС на Ізраїль стало відомо, що США направляють свою авіаносну групу до східної частини Середземного моря. Також, за словами неназваного американського чиновника, Сполучені Штати перекинуть до Середземноморського регіону понад 20 літаків, йдеться про винищувачі F-35 та F-15.

Пізніше стало відомо, що туди ж направиться авіаносець "Дуайт Д. Ейзенхауер" - він прибуде орієнтовно через два тижні і, можливо, замінить попередній на його посту. Не виключається, що в регіоні залишаться обидва авіаносця.

Крім цього, США заявляли, що направили до Ізраїлю літаки з засобами ППО та боєприпасами.

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ІзраїльСполучені Штати Америки