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Авианосец США прибыл в восточное Средиземноморье

Фото: Авианосец США "Джеральд Р. Форд" прибыл к берегам Израиля (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Авианосец США "Джеральд Р. Форд" уже прибыл в восточное Средиземноморье. Кроме того, в Израиль прибыл первый самолет с американскими боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт авианосца в соцсети Х.

После нападения ХАМАС на Израиль стало известно, что США направляют свою авианосную группу в восточную часть Средиземного моря. Также, по словам неназванного американского чиновника, Соединенные Штаты перебросят в Средиземноморский регион более 20 самолетов, говорится об истребителях F-35 и F-15.

Позже стало известно, что туда же направится авианосец "Дуайт Д. Эйзенхауэр" – он прибудет ориентировочно через две недели и, возможно, заменит предыдущий на его пост. Не исключается, что в регионе останутся оба авианосца.

Кроме того, США заявляли, что направили в Израиль самолеты со средствами ПВО и боеприпасами.

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ИзраильСоединенные Штаты Америки