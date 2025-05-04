Авіакомпанії скасовують рейси до Ізраїлю після ракетного удару хуситів

Німецький авіаперевізник Lufthansa та іспанська авіакомпанія Air Europa тимчасово призупинили всі рейси до Тель-Авіва після того, як балістична ракета, випущена з Ємену, вразила район міжнародного аеропорту імені Бен-Гуріона.

Група Lufthansa, до складу якої входять також SWISS, Austrian Airlines і Brussels Airlines, повідомила, що всі рейси до та з аеропорту Бен-Гуріон, заплановані на 4 травня, скасовані.

Причиною цьому став запуск балістичної ракети, яка увійшла до ізраїльського повітряного простору, що змусило аеропорт тимчасово призупинити злети та посадки.

Як пишуть ЗМІ, армія оборони Ізраїлю не змогла перехопити снаряд. Внаслідок інциденту аеропорт був вимушений призупинити всі авіарейси, що стали причиною затримок та скасувань рейсів.