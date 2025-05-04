Авиакомпании отменяют рейсы в Израиль после ракетного удара хуситов

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa и испанская авиакомпания Air Europa временно приостановили все рейсы в Тель-Авив после того, как баллистическая ракета, выпущенная из Йемена, поразила район международного аэропорта имени Бен-Гуриона.

Группа Lufthansa, в состав которой входят также SWISS, Austrian Airlines и Brussels Airlines, сообщила, что все рейсы в и из аэропорта Бен-Гурион, запланированные на 4 мая, отменены.

Причиной этому стал запуск баллистической ракеты, которая вошла в израильское воздушное пространство, что заставило аэропорт временно приостановить взлеты и посадки.

Как пишут СМИ, армия обороны Израиля не смогла перехватить снаряд. В результате инцидента аэропорт был вынужден приостановить все авиарейсы, что стало причиной задержек и отмен рейсов.