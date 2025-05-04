Авиакомпании отменяют рейсы в Израиль после ракетного удара хуситов

Из-за ракетного удара хуситов по аэропорту Бен-Гуриона ряд авиакомпаний приостановили рейсы в Израиль. Среди отмененных рейсов - рейсы Lufthansa и Air Europa.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Немецкий авиаперевозчик Lufthansa и испанская авиакомпания Air Europa временно приостановили все рейсы в Тель-Авив после того, как баллистическая ракета, выпущенная из Йемена, поразила район международного аэропорта имени Бен-Гуриона.
Группа Lufthansa, в состав которой входят также SWISS, Austrian Airlines и Brussels Airlines, сообщила, что все рейсы в и из аэропорта Бен-Гурион, запланированные на 4 мая, отменены.
Причиной этому стал запуск баллистической ракеты, которая вошла в израильское воздушное пространство, что заставило аэропорт временно приостановить взлеты и посадки.
Как пишут СМИ, армия обороны Израиля не смогла перехватить снаряд. В результате инцидента аэропорт был вынужден приостановить все авиарейсы, что стало причиной задержек и отмен рейсов.
Напомним, что 4 мая ракета, выпущенная хуситами из Йемена, упала в небольшой лес возле аэропорта Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Аэропорт временно приостановил работу, но впоследствии возобновил прием самолетов.
В результате атаки пострадали шесть человек, среди которых двое мужчин и четыре женщины разного возраста. Также несколько человек получили острую реакцию на стресс. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ракета не была перехвачена, хотя военные предприняли несколько попыток.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал семикратный удар в ответ на атаку.
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