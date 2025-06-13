Авіакомпанії облітають чотири країни після ударів Ізраїлю по Ірану

Авіакомпанії покинули повітряний простір над Ізраїлем, Іраном, Іраком і Йорданією після того, як Ізраїль почав атаки на об'єкти в Ірані. Авіаперевізники були змушені переспрямовувати і скасовувати рейси, щоб забезпечити безпеку пасажирів та екіпажу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ізраїль завдав ударів по ядерних об'єктах Ірану, заводах із виробництва балістичних ракет і військовому командуванню на початку. Ізраїль попередив про тривалу операцію із запобігання створенню Тегераном ядерної зброї.
Аеропорт Бен-Гуріон у Тель-Авіві закрили до подальшого повідомлення, а підрозділи ППО Ізраїлю перебували в стані підвищеної готовності на випадок можливих ударів у відповідь із боку Ірану. Флагманський авіаперевізник Ізраїлю El Al Airlines заявив, що призупинив польоти в Ізраїль і з Ізраїлю.
За даними державних ЗМІ та повідомлень пілотам, повітряний простір Ірану закрито до подальшого повідомлення.
www.flightradar24.com
Після появи повідомлень про удари по Ірану низка комерційних рейсів авіакомпаній, включно з Emirates з Дубая, Lufthansa і Air India летіли над Іраном.
Компанія Air India, яка виконує рейси в Європу і Північну Америку через територію Ірану, повідомила, що кілька рейсів були переспрямовані або повернуті в пункти відправлення, зокрема з Нью-Йорка, Ванкувера, Чикаго і Лондона.
За даними консалтингової компанії з оцінки авіаційних ризиків Osprey Flight Solutions, з 2001 року шість комерційних літаків було ненавмисно збито, а три ледь не зникли безвісти.
Ірак рано вранці закрив свій повітряний простір і призупинив весь рух у своїх аеропортах, повідомили іракські державні ЗМІ.
На сході Іраку, недалеко від кордону з Іраном, проходить один із найзавантаженіших повітряних коридорів у світі: у будь-який момент часу між Європою і Перською затокою здійснюють десятки рейсів, багато з яких прямують з Азії в Європу.
За даними відстеження польотів, рейси постійно відхилялися в бік Центральної Азії або Саудівської Аравії.
Йорданія, розташована між Ізраїлем та Іраком, закрила свій повітряний простір через кілька годин після початку ізраїльської кампанії.
Кілька рейсів, які мали приземлитися в Дубаї, були перенаправлені рано вранці в п'ятницю. Рейс Emirates з Манчестера в Дубай був перенаправлений у Стамбул, а рейс flydubai з Белграда був перенаправлений у Єреван, Вірменія.
Бюджетний перевізник flydubai повідомив, що призупинив польоти до Аммана, Бейрута, Дамаска, Ірану та Ізраїлю, а низку інших рейсів було скасовано, переспрямовано або повернуто в аеропорти вильоту.
За даними Flightradar24, авіакомпанія Qatar Airways скасувала два своїх запланованих рейси в Дамаск у п'ятницю.
За даними Євроконтролю, торік повітряний простір над Близьким Сходом щодня перетинали 1400 рейсів до Європи та з Європи.
Минулого року літаки були збиті на Росії та Судані. Ці інциденти послідували за збиттям Росією рейсу MH17 Malaysia Airlines над окупованою частиною України 2014 року та рейсу PS752 Міжнародних авіаліній України, що прямував із Тегерана, 2020 року.
Ізраїль готується до атаки іранських дронів, які вже випущені Тегераном.
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