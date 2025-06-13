Авіакомпанії облітають чотири країни після ударів Ізраїлю по Ірану

Ізраїль завдав ударів по ядерних об'єктах Ірану, заводах із виробництва балістичних ракет і військовому командуванню на початку. Ізраїль попередив про тривалу операцію із запобігання створенню Тегераном ядерної зброї.

Закриті аеропорти

Аеропорт Бен-Гуріон у Тель-Авіві закрили до подальшого повідомлення, а підрозділи ППО Ізраїлю перебували в стані підвищеної готовності на випадок можливих ударів у відповідь із боку Ірану. Флагманський авіаперевізник Ізраїлю El Al Airlines заявив, що призупинив польоти в Ізраїль і з Ізраїлю.

За даними державних ЗМІ та повідомлень пілотам, повітряний простір Ірану закрито до подальшого повідомлення.



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Після появи повідомлень про удари по Ірану низка комерційних рейсів авіакомпаній, включно з Emirates з Дубая, Lufthansa і Air India летіли над Іраном.

Компанія Air India, яка виконує рейси в Європу і Північну Америку через територію Ірану, повідомила, що кілька рейсів були переспрямовані або повернуті в пункти відправлення, зокрема з Нью-Йорка, Ванкувера, Чикаго і Лондона.

За даними консалтингової компанії з оцінки авіаційних ризиків Osprey Flight Solutions, з 2001 року шість комерційних літаків було ненавмисно збито, а три ледь не зникли безвісти.

Ірак рано вранці закрив свій повітряний простір і призупинив весь рух у своїх аеропортах, повідомили іракські державні ЗМІ.

Скасування рейсів

На сході Іраку, недалеко від кордону з Іраном, проходить один із найзавантаженіших повітряних коридорів у світі: у будь-який момент часу між Європою і Перською затокою здійснюють десятки рейсів, багато з яких прямують з Азії в Європу.

За даними відстеження польотів, рейси постійно відхилялися в бік Центральної Азії або Саудівської Аравії.

Йорданія, розташована між Ізраїлем та Іраком, закрила свій повітряний простір через кілька годин після початку ізраїльської кампанії.

Кілька рейсів, які мали приземлитися в Дубаї, були перенаправлені рано вранці в п'ятницю. Рейс Emirates з Манчестера в Дубай був перенаправлений у Стамбул, а рейс flydubai з Белграда був перенаправлений у Єреван, Вірменія.

Бюджетний перевізник flydubai повідомив, що призупинив польоти до Аммана, Бейрута, Дамаска, Ірану та Ізраїлю, а низку інших рейсів було скасовано, переспрямовано або повернуто в аеропорти вильоту.

За даними Flightradar24, авіакомпанія Qatar Airways скасувала два своїх запланованих рейси в Дамаск у п'ятницю.