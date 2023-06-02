Авіакомпанії Китаю почали облітати Росію під час польоту до США, - Reuters

У відповідь на заборону Вашингтоном російських польотів над США, Росія заборонила авіакомпаніям США та іншим іноземним перевізникам літати над своїм повітряним простором.

Згідно з даними FlightAware, китайські рейси, які нещодавно були схвалені Вашингтоном, почали уникати повітряного простору Росії, тоді як раніше схвалені рейси - все ще використовують його.

Як пише видання, з травня Міністерство транспорту США заявило, що дозволить авіакомпаніям Китаю збільшити кількість пасажирських рейсів до США до 12 щотижневих рейсів в обидва кінці. Це, зі свого боку, дорівнює кількості рейсів, дозволених Пекіном для американських перевізників.

Помічник міністра оборони США з питань авіації та міжнародних відносин Енні Петсонк відмовилась відповідати на питання, чи було затвердження додаткових рейсів умовою для відмови від російського повітряного простору.

"Прямі рейси мають важливе значення для збільшення взаємних візитів між китайським і американським народами. Ми сподіваємося, що відновлення більшої кількості рейсів сприятиме збільшенню потоку людей і торгівлі між двома країнами", - відзначив прессекретар посольства Китаю в США Лю Пенг.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Пекін досі не засудив російську агресію проти України, але й офіційно не підтримав Кремль. Водночас Китай продовжує "рятувати" економіку Росії закупівлею енергоносіїв та експортом товарів, серед яких, наприклад, комп'ютерні мікросхеми та інша електроніка, які мають цивільне та військове використання.

Після оприлюднення "мирної пропозиції", в березні поточного року, лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув з візитом до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Тоді ж він заявив, що їх країни мають "багато схожих цілей" й "за допомогою співпраці та взаємодії - обов'язково досягнуть цих цілей"