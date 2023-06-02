Авиакомпании Китая начали облетать Россию во время полета в США, - Reuters

В ответ на запрет Вашингтоном российских полетов над США, Россия запретила авиакомпаниям США и другим иностранным перевозчикам летать над своим воздушным пространством.

Согласно данным FlightAware, китайские рейсы, которые недавно были одобрены Вашингтоном, начали избегать воздушного пространства России, тогда как ранее одобренные рейсы - все еще используют его.

Как пишет издание, с мая Министерство транспорта США заявило, что позволит авиакомпаниям Китая увеличить количество пассажирских рейсов в США до 12 еженедельных рейсов в оба конца. Это, в свою очередь, равно количеству рейсов, разрешенных Пекином для американских перевозчиков.

Помощник министра обороны США по вопросам авиации и международных отношений Энни Петсонк отказалась отвечать на вопрос, было ли утверждение дополнительных рейсов условием для отказа от российского воздушного пространства.

"Прямые рейсы имеют важное значение для увеличения взаимных визитов между китайским и американским народами. Мы надеемся, что восстановление большего количества рейсов будет способствовать увеличению потока людей и торговли между двумя странами", - отметил пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнг.

Позиция Китая по поводу войны в Украине

Пекин до сих пор не осудил российскую агрессию против Украины, но и официально не поддержал Кремль. В то же время Китай продолжает "спасать" экономику России закупкой энергоносителей и экспортом товаров, среди которых, например, компьютерные микросхемы и другая электроника, которые имеют гражданское и военное использование.

После обнародования "мирного предложения" в марте текущего года лидер Китая Си Цзиньпин прибыл с визитом в Москву, где встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Тогда же он заявил, что их страны имеют "многие схожие цели" и "с помощью сотрудничества и взаимодействия - обязательно достигнут этих целей"