Авиакомпаниям Молдовы запретили возобновлять рейсы в Россию

Спыну подчеркнул, что в целях безопасности Управлением гражданской авиации Молдовы была принята директива, запрещающая молдавским авиакомпаниям осуществлять авиарейсы на территории России.

По его словам, при принятии решения учитывался тот факт, что Европейское агентство авиационной безопасности приостановило все разрешения, выданные российским авиаоператорам.

Стоит заметить, что все молдавские авиакомпании прекратили осуществлять рейсы в Россию после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину.