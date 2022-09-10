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Авиакомпаниям Молдовы запретили возобновлять рейсы в Россию

Фото: авиакомпаниям Молдовы запретили возобновлять рейсы в Россию (facebook.com/airmoldova)
Автор: Иван Носальский

Молдавские авиакомпании не смогут возобновить рейсы в Россию. Соответствующее решение приняло Управление гражданской авиации страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Молдовы Андрея Спыну в Facebook.

Спыну подчеркнул, что в целях безопасности Управлением гражданской авиации Молдовы была принята директива, запрещающая молдавским авиакомпаниям осуществлять авиарейсы на территории России.

По его словам, при принятии решения учитывался тот факт, что Европейское агентство авиационной безопасности приостановило все разрешения, выданные российским авиаоператорам.

Стоит заметить, что все молдавские авиакомпании прекратили осуществлять рейсы в Россию после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину.

Напомним, ранее стало известно, что молдавская авиакомпания Air Moldova заявила, что якобы возобновляет с 1 октября полеты в Москву "по просьбе пассажиров".

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