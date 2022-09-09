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"По просьбе пассажиров". Air Moldova возобновляет полеты в Москву

Новина українською →
Кишенев, Пятница 09 сентября 2022 11:14
"По просьбе пассажиров". Air Moldova возобновляет полеты в Москву Фото: Air Moldova возобновляет полеты в Москву (flickr.com/159291500@N03)
Автор: Валерия Полищук

Молдовская авиакомпания Air Moldova заявила, что возобновляет с 1 октября полеты в Москву якобы по просьбе пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Air Moldova.

"Это решение является результатом многочисленных обращений граждан Республики Молдова, находящихся в РФ и желающих вернуться домой. При этом решение о возобновлении полетов связано с просьбами пассажиров использовать билеты, приобретенные в период пандемии и после приостановки полетов в феврале", - говорится в сообщении.

Отметим, что с конца февраля молдавские авиакомпании прекратили полеты в российские города и не возобновили рейсы в этом направлении после частичного открытия воздушного пространства Молдовы.

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