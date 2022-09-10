Авіакомпаніям Молдови заборонили відновлювати рейси до Росії

Молдавські авіакомпанії не зможуть відновити рейси до Росії. Відповідне рішення прийняло Управління цивільної авіації країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури Молдови Андрія Спину в Facebook.
Спину підкреслив, що в цілях безпеки Управлінням цивільної авіації Молдови була прийнята директива, що забороняє молдавським авіакомпаніям здійснювати авіарейси на території Росії.
За його словами, при ухваленні рішення враховувався той факт, що Європейське агентство авіаційної безпеки призупинило всі дозволи, видані російським авіаоператорам.
Варто зауважити, що всі Молдавські авіакомпанії припинили здійснювати рейси до Росії після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора в Україну.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що молдавська авіакомпанія Air Moldova заявила, що нібито відновлює з 1 жовтня польоти до Москви "на прохання пасажирів".
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