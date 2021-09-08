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Авиакомпания Turkish Airlines запустила авиарейс из Николаева в Стамбул

Автор: Сергей Пышкин

Одна из крупнейших авиакомпаний мира Turkish Airlines запускает рейс Николаев-Стамбул. Полеты начнутся уже с 23 сентября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу директора Николаевского аэропорта Федора Барна.

"Друзья, после длительных переговоров с одной из крупнейших авиакомпаний мира, Turkish Airlines, рад анонсировать открытие долгожданного регулярного рейса в Стамбул из аэропорта Николаев", - отмечает Барна.

Барна добавил, что рейсы в Стамбул будут осуществлять пять раз в неделю.

Приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании Turkish Airlines

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АвиасообщениеTurkish AirlinesНиколаевСтамбул