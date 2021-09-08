Авіакомпанія Turkish Airlines запустила авіарейс з Миколаєва до Стамбулу

Одна з найбільших авіакомпаній світу Turkish Airlines запускає рейс Миколаєв-Стамбул. Польоти почнуться вже з 23 вересня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку директора миколаївського аеропорту Федора Барна.
"Друзі, після довготривалих перемовин з однією з найбільших авіакомпаній світу, Turkish Airlines, радий анонсувати відкриття довгоочікуваного регулярного рейсу до Стамбулу з аеропорту Миколаїв", - відзначає Барна.
Барна додав, що рейси до Стамбула здійснюватимуть п'ять разів на тиждень.
Придбати квитки можна на офіційному сайті авіакомпанії Turkish Airlines