Авіакомпанія Supernova отримала дозволи на польоти до Києва та Львова: що це означає

Наказ Державної авіаційної служби

Згідно з наказом Державної авіаційної служби України, авіакомпанії Supernova надали право здійснювати рейси: Львів - Прага - Львів та Київ - Прага - Київ.

Таке право набирає чинності з 1 листопада, його термін дії не обмежується.

Водночас у "Новій пошті" зазначили, що 18 вересня було виконано перший рейс власним літаком Boeing 737-800SF під прапором України. Ціллю такого польоту було отримання сертифікату експлуатанта, який дає змогу розпочати власні вантажні авіарейси.

Вже 17 жовтня Supernova Airlines отримала дозвіл Агентства з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) на польоти в Європі.

"Це означає, що компанія зможе здійснювати комерційні рейси в небі Євросоюзу, фінальна підготовка до яких продовжується", - зазначили у НП.

Що означає такий дозвіл

Як розповіли РБК-Україна у пресслужбі НП, для того, щоб літати одразу після відкриття повітряного простору України, необхідно отримати для цього комерційний дозвіл.

"Отримання цього дозволу і означає, що ми зможемо літати зазначеними маршрутами, як тільки це стане процедурно можливим - тобто коли повітряний простір буде відкритий", - уточнили у компанії.

Тобто фактично мови про часткове відкриття повітряного простору України поки що не йдеться.