Авіакомпанія Supernova отримала дозволи на польоти до Києва та Львова: що це означає

Державна авіаційна служба України надала компанії Supernova дозвіл на польоти до Києва та Львова з Праги. Але реалізувати таке рішення неможливо, поки повітряний простір України залишається закритим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ Державної авіаційної служби та ексклюзивний коментар прес-служби "Нової пошти".
Згідно з наказом Державної авіаційної служби України, авіакомпанії Supernova надали право здійснювати рейси: Львів - Прага - Львів та Київ - Прага - Київ.
Таке право набирає чинності з 1 листопада, його термін дії не обмежується.
Водночас у "Новій пошті" зазначили, що 18 вересня було виконано перший рейс власним літаком Boeing 737-800SF під прапором України. Ціллю такого польоту було отримання сертифікату експлуатанта, який дає змогу розпочати власні вантажні авіарейси.
Вже 17 жовтня Supernova Airlines отримала дозвіл Агентства з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) на польоти в Європі.
"Це означає, що компанія зможе здійснювати комерційні рейси в небі Євросоюзу, фінальна підготовка до яких продовжується", - зазначили у НП.
Як розповіли РБК-Україна у пресслужбі НП, для того, щоб літати одразу після відкриття повітряного простору України, необхідно отримати для цього комерційний дозвіл.
"Отримання цього дозволу і означає, що ми зможемо літати зазначеними маршрутами, як тільки це стане процедурно можливим - тобто коли повітряний простір буде відкритий", - уточнили у компанії.
Тобто фактично мови про часткове відкриття повітряного простору України поки що не йдеться.
Нагадаємо, повітряний простір України закрили після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Це означає, що польоти цивільної авіації в країні неможливі.
У 2023 році тоді ще заступник керівника ОП Андрій Сибіга, який нещодавно став міністром закордонних справ, запевняв, що першим аеропортом, який відкриють в Україні, буде "Бориспіль".
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