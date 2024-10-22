Авиакомпания Supernova получила разрешения на полеты в Киев и Львов: что это означает

Приказ Государственной авиационной службы

Согласно приказу Государственной авиационной службы Украины, авиакомпании Supernova предоставили право совершать рейсы: Львов - Прага - Львов и Киев - Прага - Киев.

Такое право вступает в силу с 1 ноября, его срок действия не ограничивается.

В то же время в "Новой почте" отметили, что 18 сентября был выполнен первый рейс на собственном самолете Boeing 737-800SF под флагом Украины. Целью такого полета было получение сертификата эксплуатанта, который дает возможность начать собственные грузовые авиарейсы.

Уже 17 октября Supernova Airlines получила разрешение Агентства по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) на полеты в Европе.

"Это означает, что компания сможет осуществлять коммерческие рейсы в небе Евросоюза, финальная подготовка к которым продолжается", - отметили в НП.

Что означает такое разрешение

Как рассказали РБК-Украина в пресс-службе НП, для того, чтобы летать сразу после открытия воздушного пространства Украины, необходимо получить для этого коммерческое разрешение.

"Получение этого разрешения и означает, что мы сможем летать указанными маршрутами, как только это станет процедурно возможным - то есть когда воздушное пространство будет открыто", - уточнили в компании.

То-есть фактически речь о частичном открытии воздушного пространства Украины пока не идет.