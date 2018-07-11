Во Львове предупредили о задержке рейса в Хургаду авиакомпании SkyUp

На рейсы в Хургаду ожидают 330 пассажиров со Львова

Рейс украинской авиакомпании SkyUp из Львова в Хургаду (Египет) перенесли на 23:00 ч. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба международного аэропорта "Львов".

Отмечается, что рейс авиакомпании SkyUp KUP5414 Хургада-Львов задерживается с вылетом из Хургады в 18:15 ч.

"Соответственнои, рейс KUP5413 Львов-Хургада задерживается с вылетом из Львова до 23:00 ч", - отметили в пресс-службе аэропорта.

Сообщается, что на рейсы ожидают 330 пассажиров, из которых двое детей младше двухлетнего возраста.

"Часть пассажиров о задержке сообщена, другой части авиакомпания обеспечит питание во время ожидания рейса", - сказано в сообщении.

Напомним, как сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, по состоянию на 11 июля 2018 года в Турции застряли более 500 украинских туристов.

Ранее сообщалось, что 170 украинских туристов не могут вылететь из аэропорта Анталии (Турция). Впоследствии глава Мининфраструктуры Владимир Омелян заверил, что туристы сегодня вернутся в Украину.