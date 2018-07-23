Авіакомпанія SkyUp скасувала низку рейсів зі Львова в Єгипет

Компанія відмінила рейси, які повинні були відбутися 25, 26, 28 та 29 липня

Українська авіакомпанія SkyUp скасувала рейси з Єгипту у Львів і зі Львова у Єгипет. Про це повідомляє прес-служба Міжнародного аеропорту "Львів".

Так, мова йде про рейси, які повинні були відбутися 25, 26, 28 та 29 липня.

25 липня - рейс №KUP5414 Хургада-Львів і рейс №KUP5413 Львів-Хургада.

26 липня - рейс №KUP5314 Шарм-ель-Шейх-Львів і рейс №KUP5313 Львів-Шарм-ель-Шейх.

28 липня - рейс №KUP5414 Хургада-Львів і рейс №KUP5413 Львів-Хургада.

29 липня - рейс №KUP5314 Шарм-ель-Шейх-Львів і рейс №KUP5313 Львів-Шарм-ель-Шейх.

Відзначимо, що на даний момент причина скасування польотів не повідомляється.

Нагадаємо, 11 липня повідомлялося про перенесення рейсу компанії SkyUp зі Львова в Хургаду.