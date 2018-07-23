Авіакомпанія SkyUp скасувала низку рейсів зі Львова в Єгипет

Новини Інфраструктура 23.07.2018 - 16:38
Ілюстративне фото (facebook.com/LvivAirport)
Ілюстративне фото (facebook.com/LvivAirport)

Компанія відмінила рейси, які повинні були відбутися 25, 26, 28 та 29 липня

Українська авіакомпанія SkyUp скасувала рейси з Єгипту у Львів і зі Львова у Єгипет. Про це повідомляє прес-служба Міжнародного аеропорту "Львів".

Так, мова йде про рейси, які повинні були відбутися 25, 26, 28 та 29 липня.

  • 25 липня - рейс №KUP5414 Хургада-Львів і рейс №KUP5413 Львів-Хургада.
  • 26 липня - рейс №KUP5314 Шарм-ель-Шейх-Львів і рейс №KUP5313 Львів-Шарм-ель-Шейх.
  • 28 липня - рейс №KUP5414 Хургада-Львів і рейс №KUP5413 Львів-Хургада.
  • 29 липня - рейс №KUP5314 Шарм-ель-Шейх-Львів і рейс №KUP5313 Львів-Шарм-ель-Шейх.

Відзначимо, що на даний момент причина скасування польотів не повідомляється.

Авіакомпанія SkyUp скасувала низку рейсів зі Львова в Єгипет

Нагадаємо, 11 липня повідомлялося про перенесення рейсу компанії SkyUp зі Львова в Хургаду.

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Теги:  Львів,  Єгипет,  аэропорт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС