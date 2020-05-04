Авиакомпания Norwegian Air получит 1 млрд долларов, чтобы уберечься от банкротства

Ранее РБК-Украина писало, что четыре датских и шведских филиала Norwegian Air, которые составляли основу ее парка, объявили о банкротстве из-за последствий пандемии коронавируса. В объявивших о банкротстве филиалах работают 4700 пилотов и членов экипажа.

Также сообщалось, что ЕС выделил авиакомпании Air France 7 млрд евро из-за кризиса в связи с пандемией COVID-19. Европейская комиссия отметила важность Air France для экономики Франции. Компания имеет более 300 самолетов.

Ранее отмечалось, что пандемия и карантинные ограничения могут привести к банкротству большинства авиакомпаний во всем мире уже к концу мая.