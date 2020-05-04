Авіакомпанія Norwegian Air отримає 1 млрд доларів, щоб уберегтися від банкрутства

Раніше РБК-Україна писало, що чотири датських і шведських філії Norwegian Air, які складали основу її парку, оголосили про банкрутство через наслідки пандемії коронавірусу. У філіях, які оголосили про банкрутство, працюють 4700 пілотів і членів екіпажу.

Також повідомлялося, що ЄС виділив авіакомпанії Air France 7 млрд євро через кризу у зв'язку з пандемією COVID-19. Європейська комісія відзначила важливість Air France для економіки Франції. Компанія має понад 300 літаків.

Раніше зазначалося, що пандемія та карантинні обмеження можуть призвести до банкрутства більшості авіакомпаній у всьому світі вже до кінця травня.