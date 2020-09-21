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Авиакомпания Lufthansa заявила о новых проблемах после получения помощи от Германии

Автор: Максим Зайченко

В немецкой авиакомпании Lufthansa заявили, что придется еще больше сократить персонал и законсервировать больше самолетов, чем планировалось, так как первоначальные перспективы не оправдались. Ранее компания получила миллиардную помощь от правительства Германии.

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Об этом пишет Associated Press.

Представитель компании заявил, что придется сократить больше персонала, чем первоначально планировалось, а это 22 тысячи человек. Кроме того, Lufthansa выведет из эксплуатации оставшиеся восемь самолетов Airbus A380 и поставит их на долгосрочное хранение вместе с 10 другими самолетами A340-600.

Предполагается, что компания продолжит работать на 20-30% от своей нормальной мощности в последние три месяца текущего года. При этом руководство рассчитывает вернуться к положительному операционному денежному потоку в 2021 году.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Германии одобрили пакет помощи для Lufthansa на 9 млрд евро, а взамен получат 20% акций компании.

РБК-Украина писало, что Lufthansa, как и другие авиакомпании, находится в сложной финансовой ситуации в связи с прекращением полетов из-за пандемии коронавируса.

Также сообщалось, ранее Lufthansa подтвердила возобновление полетов в Украину.

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