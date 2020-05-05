Авиакомпания Lufthansa перестала выплачивать дивиденты и ищет средства для спасения

Во вторник, 5 мая, акционеры авиакомпании Lufthansa решили не распределять прибыль за 2019 год в размере 298 миллионов евро, поскольку компания ищет средства для спасения из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщается, авиакомпания вступает в последний этап переговоров с Германией о предоставлении помощи в размере 10 миллиардов евро после того, как запрет на полеты из-за коронавируса привел к снижению количества пассажиров на 99% и к потере около 1 миллиона евро резервов ликвидности в час.

"Мы сосредоточены на стабилизации Lufthansa в ее нынешнем виде, а не на приобретении других авиакомпаний. В настоящее время мы не планируем поглощений", - сказал генеральный директор Lufthansa Карстен Шпон.

Ожидается, что сделка о помощи на 10 миллиардов Lufthansa даст Германии 25,1% акций авиакомпании, а также представительство в наблюдательном совете.

Кроме того, ожидается, что Lufthansa получит около 5 миллиардов евро, а также около 3 миллиардов кредитов, поддерживаемых государством.

Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпания Norwegian Air получит 1 млрд долларов, чтобы уберечься от банкротства. Долг будет конвертирован в акционерный капитал.

Также РБК-Украина писало, что ЕС выделил авиакомпании Air France 7 млрд евро из-за кризиса в связи с пандемией COVID-19. Европейская комиссия отметила важность Air France для экономики Франции. Компания имеет более 300 самолетов.