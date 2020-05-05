Авіакомпанія Lufthansa перестала виплачувати дивіденди і шукає кошти для порятунку

У вівторок, 5 травня, акціонери авіакомпанії Lufthansa вирішили не розподіляти прибуток за 2019 рік у розмірі 298 мільйонів євро, оскільки компанія шукає кошти для порятунку через наслідки пандемії коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як повідомляється, авіакомпанія вступає в останній етап переговорів з Німеччиною про надання допомоги в розмірі 10 мільярдів євро після того, як заборона на польоти через коронавірус призвела до зниження кількості пасажирів на 99% і до втрати близько 1 мільйона євро резервів ліквідності на годину.

"Ми зосереджені на стабілізації Lufthansa в її нинішньому вигляді, а не на придбанні інших авіакомпаній. Нині ми не плануємо поглинань", - сказав генеральний директор Lufthansa Карстен Шпон.

Очікується, що угода про допомогу на 10 мільярдів Lufthansa дасть Німеччині 25,1% акцій авіакомпанії, а також представництво в наглядовій раді.

Крім того, очікується, що Lufthansa отримає близько 5 мільярдів євро, а також близько 3 мільярдів кредитів, що підтримуються державою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіакомпанія Norwegian Air отримає 1 млрд доларів, щоб уберегтися від банкрутства. Борг буде конвертований в акціонерний капітал.

Також РБК-Україна писало, що ЄС виділив авіакомпанії Air France 7 млрд євро через кризу у зв'язку з пандемією COVID-19. Європейська комісія відзначила важливість Air France для економіки Франції. Компанія має понад 300 літаків.