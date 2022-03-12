Авіакомпанія Казахстану Qazaq Air скасувала всі рейси в Росію
Авіакомпанія Казахстану Qazaq Air призупинила польоти в Росію. Як зазначив перевізник, рейси скасовані через відсутність страхового покриття на російській території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу авіаперевізника.
В авіакомпанії повідомили, що отримали повідомлення від страхової компанії про ненадання страхового покриття на території і в повітряному просторі Росії.
"Зважаючи на дану ситуацію авіакомпанія не в змозі виконувати авіаперельоти в Росію до вирішення питання про страхове покриття над російською територією", - йдеться в релізі перевізника.
У пресслужбі зазначили, що у зв'язку відсутністю страхового покриття запланований на 12 березня рейс до Новосибірська скасований. Пасажирам пропонується повне повернення вартості квитків, який здійснюється за місцем його придбання.
"Ми будемо тримати в курсі всіх пасажирів про можливу подальшу зміну розкладу в наступні дні", - додали в авіакомпанії.
Нагадаємо, раніше казахстанська авіакомпанія Air Astana скасувала всі рейси в Росію.
Зазначимо, 24 лютого Росія напала на Україну. Після вторгнення проти Москви ввели санкції, які торкнулися практично всі сфери російської економіки.
Війна Росії проти України триває 17-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Перемога буде за нами! Слава Україні!