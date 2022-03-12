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Авіакомпанія Казахстану Qazaq Air скасувала всі рейси в Росію

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Нур-Султан, Субота 12 березня 2022 06:10
Авіакомпанія Казахстану Qazaq Air скасувала всі рейси в Росію Фото: казахстанська авіакомпанія Qazaq Air призупиняє польоти в Росію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Авіакомпанія Казахстану Qazaq Air призупинила польоти в Росію. Як зазначив перевізник, рейси скасовані через відсутність страхового покриття на російській території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу авіаперевізника.

В авіакомпанії повідомили, що отримали повідомлення від страхової компанії про ненадання страхового покриття на території і в повітряному просторі Росії.

"Зважаючи на дану ситуацію авіакомпанія не в змозі виконувати авіаперельоти в Росію до вирішення питання про страхове покриття над російською територією", - йдеться в релізі перевізника.

У пресслужбі зазначили, що у зв'язку відсутністю страхового покриття запланований на 12 березня рейс до Новосибірська скасований. Пасажирам пропонується повне повернення вартості квитків, який здійснюється за місцем його придбання.

"Ми будемо тримати в курсі всіх пасажирів про можливу подальшу зміну розкладу в наступні дні", - додали в авіакомпанії.

Нагадаємо, раніше казахстанська авіакомпанія Air Astana скасувала всі рейси в Росію.

Зазначимо, 24 лютого Росія напала на Україну. Після вторгнення проти Москви ввели санкції, які торкнулися практично всі сфери російської економіки.

Війна Росії проти України триває 17-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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