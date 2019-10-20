Авиакомпания из Австралии побила рекорд длительности полета

Австралийская авиакомпания Qantas побила рекорд длительности полета, совершив беспосадочный перелет из Нью-Йорка в Сидней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что тестовый беспосадочный полет нового Boeing 787-9 Dreamliner продлился 19 часов и 16 минут, и за это время лайнер преодолел 16,2 тыс. километров. Также сообщается, что на борту было только 50 пассажиров, а полет осуществлялся, чтобы изучить его влияние на пилотов, экипаж и пассажиров.

Отметим, данный перелет стал самым длительным в мире коммерческим рейсом. Предыдущий рекорд принадлежал Singapore Airlines - продолжительность ее рейса из Сингапура в Нью-Йорк составляет 18 часов и 50 минут.

Напомним, ранее американский авиационный гигант Boeing и немецкий производитель спортивных автомобилей Porsche объявили о планах создать электромобиль с вертикальным взлетом.

Ранее также стало известно, что в Boeing столкнулись с проблемами при испытании нового лайнера. Уточняется, что проблемы обнаружили в ходе тестов на герметичность.