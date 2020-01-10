Авиакомпании Германии и Австрии отменили рейсы в Иран

Авиакомпании Германии и Австрии отменили рейсы в Тегеран после информации о том, что крушение украинского самолета в Иране произошло из-за попадания ракеты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

Как сообщается, авиакомпании Austrian Airlines и Lufthansa заявили, что отменяют свои рейсы в Иран в связи с "последними заявлениями и измененной оценкой ситуации с безопасностью воздушного пространства вокруг Тегерана".

Так, обе авиакомпании отменили рейсы в Тегеран, запланированные на пятницу, 10 января, и подчеркнули, что "продолжают оценивать ситуацию на месте". Кроме того, Lufthansa 9 января развернула рейс LH 600, который двигался из Франкфурта в Тегеран.

Напомним, сегодня ряд СМИ, ссылаясь на источники в Пентагоне и разведках разных стран, заявили, что украинский самолет в Тегеране был сбит иранской ракетой. В частности, была информация о том, что самолет МАУ был сбит российским ракетным комплексом Тор-М1.

Позже премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что по данным разведки, самолет украинской авиакомпании МАУ был непреднамеренно сбит иранской ракетой. Великобритания также подтвердила, что авария украинского самолета произошла из-за попадания ракеты.

Кроме того, вечером 9 января в соцсетях опубликовали видеоролик, на котором был зафиксирован возможный момент попадания иранской ракеты в украинский самолет вблизи Тегерана.