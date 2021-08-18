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Авіакомпанії Європи відкрили продаж квитків на рейси до Мінська: що відбувається

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Мінськ, Середа 18 серпня 2021 21:08
Авіакомпанії Європи відкрили продаж квитків на рейси до Мінська: що відбувається Фото: європейські авіакомпанії продають квитки на рейси в Білорусь (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кілька європейських авіакомпаній продають квитки в Мінськ і назад незважаючи на заборону польотів в Білорусь. У німецькій Lufthansa і польській LOT пояснили, з чим це пов'язано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Видання зазначає, що квитки в Мінськ можна купити на сайтах авіакомпаній Lufthansa і LOT. У німецького перевізника їх можна придбати на рейс Мінськ-Франкфрут і назад. Вони заплановані на 21 і 22 вересня відповідно.

Польська компанія продає квитки на рейси Варшава-Мінськ і Мінськ-Варшава на жовтень.

На запит видання про те, чи означає Продаж квитків на рейси до Мінська скасування заборони на польоти до Білорусі представники LOT послалися на "зимовий розклад". "Однак ймовірність подальшого припинення польотів буде визначатися чинними обмеженнями. У цьому випадку пасажири зможуть повернути квитки без додаткової оплати бронювання", - уточнив Польський перевізник.

У Lufthansa відповіли, що з кінця травня 2021 року уникають повітряного простору Білорусі і рейси Франкфурт-Мінськ припинені.

Нагадаємо, на початку червня влада ЄС закрила небо для білоруських авіакомпаній і заборонили європейським перевізникам користуватися повітряним простором Білорусі. Це сталося через примусову посадку літака, в якому перебував опозиційний журналіст Роман Протасевич.

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