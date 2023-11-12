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Авиакатастрофа военного самолета США над Средиземным морем: СМИ сообщили о погибших

Воскресенье 12 ноября 2023 19:33
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Авиакатастрофа военного самолета США над Средиземным морем: СМИ сообщили о погибших Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В результате авиакатастрофы американского военного самолета, которое накануне произошло над Средиземным морем, погибли пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста "Голоса Америки" в Twitter.

"5 военнослужащих погибли в результате крушения американского военного самолета в Восточном Средиземноморье", - написал он.

Авиакатастрофа

Накануне самолет Военно-воздушных сил США во время учений разбился над восточной частью Средиземного моря. Причины авиакатастрофы до сих пор неизвестны.

В EUCOM отметили, что пока не выявлены признаки того, что самолет был сбит и что "нет признаков" враждебной деятельности.

Авиакатастрофы в ВВС США

В конце августа военный вертолет Соединенных Штатов Boeing MV-22B Osprey разбился во время совместных учений вместе с Австралией и Филиппинами. На его борту находились 23 военнослужащих.

В тот же месяц у авиабазы Мирамар в Калифорнии разбился американский истребитель-бомбардировщик F-18 Hornet.

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