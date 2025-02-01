Авіакатастрофа у Вашингтоні: слідчі вилучили "чорні скриньки" загиблих бортів

Слідчі вилучили бортові самописці пасажирського літака (один записував дані польоту, інший - розмови пілотів) та об'єднану "чорну скриньку" військового гелікоптера.

Член Національної ради з безпеки на транспорті Тодд Інман під час брифінгу зазначив, що в голосовий самописець кабіни літака потрапила вода, але його намагаються відновити.

У попередньому звіті Федерального авіаційного управління США (F.A.A.) йдеться про те, що авіадиспетчер, який чергував на момент катастрофи, виконував обов'язки, які зазвичай повинні виконувати двоє людей.

Інман додав, що під час розслідування, слідчі братимуть до уваги найрізноманітніші обставини, впритул до того, що авіадиспетчери їли того дня.

У п'ятницю, 31 січня, Управління закрило доступ більшості гелікоптерів до повітряного простору Національного аеропорту імені Рональда Рейгана.

Заходи перекривають доступ гелікоптерів до північної та південної зон аеропорту.