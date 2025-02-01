Авиакатастрофа в Вашингтоне: следователи изъяли "черные ящики" погибших бортов

Следователи изъяли бортовые самописцы пассажирского самолета (один записывал данные полета, другой - разговоры пилотов) и объединенный "черный ящик" военного вертолета.

Член Национального совета по безопасности на транспорте Тодд Инман во время брифинга отметил, что в голосовой самописец кабины самолета попала вода, но его пытаются восстановить.

В предварительном отчете Федерального авиационного управления США (F.A.A.) говорится о том, что авиадиспетчер, который дежурил в момент катастрофы, выполнял обязанности, которые обычно должны выполнять два человека.

Инман добавил, что в ходе расследования, следователи будут принимать во внимание самые разные обстоятельства, вплоть до того, что употребляли в пищу авиадиспетчеры в тот день.

В пятницу, 31 января, Управление закрыло доступ большинства вертолетов к воздушному пространству Национального аэропорта имени Рональда Рейгана.

Меры фактически перекрывают доступ вертолетов к северной и южной зон аэропорта.