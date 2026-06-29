Авіакатастрофа Су-24М на Хмельниччині: що слідчі дізналися про стан літака

Згідно з даними слідчих, цей політ для Су-24М був вже другим за добу. Попри це, не виявлено ні одного зауваження щодо техстану повітряного судна.

"Уся службова документація була оформлена відповідно до встановлених вимог", - наголошують у ДБР.

Також вказано, що пілоти виконували бойове завдання, проте його подробиці наразі не розкриваються в інтересах національної безпеки.

Фото: Місце падіння Су-24М у Хмельницькій області (dbr.gov.ua)

Слідчі також заперечують чутки про нібито катапультування одного з пілотів - це дезінформація.

Працівники ДБР уже допитали членів сімей загиблих, командування та їхніх колег по службі.

Як стверджують очевидці, обоє військовослужбовців напередодні вильоту пройшли необхідний медичний огляд. Окрім того, вони не скаржилися на самопочуття та перебували у гарному настрої.

Фото: Місце падіння Су-24М у Хмельницькій області (dbr.gov.ua)

"Їх характеризують як професійних військових, які користувалися повагою серед колег, а будь-яких проблем у сімейному житті, що могли б мати значення для розслідування, не встановлено", - зазначили в ДБР.

ДНК загиблих ідентифіковано, що підтверджує особи військовослужбовців.

До слова, наразі командування Повітряних сил ЗСУ проводить окреме службове розслідування. Після його завершення буде здійснена незалежна авіаційно-технічна експертиза.