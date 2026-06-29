Авиакатастрофа Су-24М на Хмельнитчине: что следователи узнали о состоянии самолета

Согласно данным следователей, этот полет для Су-24М был уже вторым за сутки. Несмотря на это, не обнаружено ни одного замечания по техсостоянию воздушного судна.

"Вся служебная документация была оформлена в соответствии с установленными требованиями", - отмечают в ГБР.

Также указано, что пилоты выполняли боевое задание, однако его подробности пока не раскрываются в интересах национальной безопасности.

Фото: Место падения Су-24М в Хмельницкой области (dbr.gov.ua)

Следователи также отрицают слухи о якобы катапультировании одного из пилотов - это дезинформация.

Сотрудники ГБР уже допросили членов семей погибших, командование и их сослуживцев.

Как утверждают очевидцы, оба военнослужащих накануне вылета прошли необходимое медицинское освидетельствование. Кроме того, они не жаловались на самочувствие и находились в хорошем настроении.

Фото: Место падения Су-24М в Хмельницкой области (dbr.gov.ua)

"Их характеризуют как профессиональных военных, которые пользовались уважением среди коллег, а какие-либо проблемы в семейной жизни, которые могли бы иметь значение для расследования, не установлены", - отметили в ГБР.

ДНК погибших идентифицирована, что подтверждает личности военнослужащих.

К слову, командование Воздушных сил ВСУ проводит отдельное служебное расследование. После его завершения будет осуществлена независимая авиационно-техническая экспертиза.