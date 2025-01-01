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Авіакатастрофа у Південній Кореї: вилучено дані одного із самописців літака Jeju Air

Середа 01 січня 2025 09:47
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Авіакатастрофа у Південній Кореї: вилучено дані одного із самописців літака Jeju Air Фото: авіакатастрофа у Південній Кореї (скриншот)
Автор: Сергій Пишкін

Дані одного з самописців літака Jeju Air, який минулого тижня зазнав авіакатастрофи, було вилучено. Інший самописець відправлять на розшифрування до Сполучених Штатів Америки (США).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency.

Самописець, який планують відправити на розшифрування до США, зазнав деяких зовнішніх ушкоджень. Терміни відправки наразі невідомі й будуть визначені вже після консультації з Національною радою з безпеки на транспорті.

Водночас Південна Корея завершила вилучення даних з бортового самописця, знайденого у відносно кращому стані. Наразі ж дані почали конвертувати у голосові файли.

Зазначається, що до розслідування катастрофи літака також приєднались ще двоє слідчих від авіабудівної компанії Boeing Co. Наразі ж кількість членів американської команди зросла до 10, в тому числі шість з Boeing і троє з Національної ради з безпеки на транспорті.

Авіакатастрофа у Південній Кореї

29 грудня у місті Муан, Південна Корея, сталась авіакатастрофа з пасажирським літаком Boeing 737-800. Повітряне судно виконувало рейс з Бангкока під номером 7C2216, а більшість пасажирів були громадянами Республіки Корея.

Через технічні несправності літак не зміг випустити шасі. Після цього він виїхав за межі злітно-посадкової смуги, зіткнувся із зовнішньою стіною аеропорту та загорівся. Внаслідок авіакатастрофи загинули 179 осіб.

Більше інформації про цей трагічний інцидент можна знайти в матеріалі РБК-Україна.

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