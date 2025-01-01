Авиакатастрофа в Южной Корее: изъяты данные одного из самописцев самолета Jeju Air

Данные одного из самописцев самолета Jeju Air, который на прошлой неделе потерпел авиакатастрофу, были изъяты. Другой самописец отправят на расшифровку в Соединенные Штаты Америки (США).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency .

Самописец, который планируют отправить на расшифровку в США, получил некоторые внешние повреждения. Сроки отправки пока неизвестны и будут определены уже после консультации с Национальным советом по безопасности на транспорте.

В то же время Южная Корея завершила изъятие данных с бортового самописца, найденного в относительно лучшем состоянии. Сейчас же данные начали конвертировать в голосовые файлы.

Отмечается, что к расследованию катастрофы самолета также присоединились еще двое следователей от авиастроительной компании Boeing Co. Сейчас же количество членов американской команды возросло до 10, в том числе шесть из Boeing и трое из Национального совета по безопасности на транспорте.

Авиакатастрофа в Южной Корее

29 декабря в городе Муан, Южная Корея, произошла авиакатастрофа с пассажирским самолетом Boeing 737-800. Воздушное судно выполняло рейс из Бангкока под номером 7C2216, а большинство пассажиров были гражданами Республики Корея.

Из-за технических неисправностей самолет не смог выпустить шасси. После этого он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с внешней стеной аэропорта и загорелся. В результате авиакатастрофы погибли 179 человек.

Больше информации об этом трагическом инциденте можно найти в материале РБК-Украина.