Авіакатастрофа у Південній Кореї: слідство зіштовхнулося з новою проблемою
Дві чорні скриньки літака Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air, що розбився наприкінці грудня у Південній Кореї, припинили запис приблизно за чотири хвилини до катастрофи. Слідчі планують з'ясувати причину зупинки фіксування параметрів літака.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У Міністерстві транспорту зазначили, що запис зупинився приблизно за чотири хвилини після того, як пілот авіалайнера повідомив про зіткнення борту з птахами.
Спочатку самописець був проаналізований у Південній Кореї. Коли виявили відсутність записаних даних, його відправили до лабораторії Національної ради з безпеки на транспорті США.
Реєстратори "чорних скриньок" авіалайнерів збирають дані про розмови пілотів у кабіні, а також про роботу бортових систем літака. Південнокорейські слідчі заявили, що ці дані самописців є ключовими для з'ясування причин катастрофи.
Колишній слідчий Міністерства транспорту Сім Джай Донг припустив, що припинення запису на "чорні скриньки" Boeing 737-800 могло сталося через повне знеструмлення літака, включно з резервними системами, що трапляється вкрай рідко.
Мінтранспорту заявило, що в розслідуванні будуть використані й інші наявні дані та що воно забезпечить прозорість розслідування і передачу інформації сім'ям жертв. Водночас, окремі члени сімей жертв заявили, що відомство не повинно брати на себе ініціативу в розслідуванні та має залучати незалежних експертів, зокрема рекомендованих сім'ями.
Слідчі також з'ясовують, чому насип, на якому розташовувалася система посадкового локатора, в який врізався літак, збудували з настільки жорсткого матеріалу і чому цей насип був розташований настільки близько від торця злітно-посадкової смуги.
Катастрофа рейсу Jeju Air у Республіці Корея
29 грудня 2024 року літак авіакомпанії Jeju Air виконував рейс зі столиці Таїланду Бангкока до Муану на південному заході Республіки Корея.
Під час зниження борт начебто зіштовхнувся зі зграєю птахів, через що у лайнера відмовила низка систем. Пілоти подали сигнал Mayday і запросили аварійну посадку.
Під час приземлення Boeing викатився за межі злітно-посадкової смуги, зіштовхнувся з огорожею аеропорту, після чого вибухнув і повністю згорів.
Зі 181 пасажирів та членів екіпажу, в катастрофі загинули 179. Вижили лише двоє людей, які перебували у хвостовій частині літака.
Детальніше про катастрофу та її ймовірні причини, - читайте у нашому авторському матеріалі.
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