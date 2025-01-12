Авіакатастрофа у Південній Кореї: слідство зіштовхнулося з новою проблемою

Дві чорні скриньки літака Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air, що розбився наприкінці грудня у Південній Кореї, припинили запис приблизно за чотири хвилини до катастрофи. Слідчі планують з'ясувати причину зупинки фіксування параметрів літака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Міністерстві транспорту зазначили, що запис зупинився приблизно за чотири хвилини після того, як пілот авіалайнера повідомив про зіткнення борту з птахами.

Спочатку самописець був проаналізований у Південній Кореї. Коли виявили відсутність записаних даних, його відправили до лабораторії Національної ради з безпеки на транспорті США.

Реєстратори "чорних скриньок" авіалайнерів збирають дані про розмови пілотів у кабіні, а також про роботу бортових систем літака. Південнокорейські слідчі заявили, що ці дані самописців є ключовими для з'ясування причин катастрофи.

Колишній слідчий Міністерства транспорту Сім Джай Донг припустив, що припинення запису на "чорні скриньки" Boeing 737-800 могло сталося через повне знеструмлення літака, включно з резервними системами, що трапляється вкрай рідко.

Мінтранспорту заявило, що в розслідуванні будуть використані й інші наявні дані та що воно забезпечить прозорість розслідування і передачу інформації сім'ям жертв. Водночас, окремі члени сімей жертв заявили, що відомство не повинно брати на себе ініціативу в розслідуванні та має залучати незалежних експертів, зокрема рекомендованих сім'ями.

Слідчі також з'ясовують, чому насип, на якому розташовувалася система посадкового локатора, в який врізався літак, збудували з настільки жорсткого матеріалу і чому цей насип був розташований настільки близько від торця злітно-посадкової смуги.