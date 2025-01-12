Авиакатастрофа в Южной Корее: следствие столкнулось с новой проблемой

Два черных ящика самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, разбившегося в конце декабря в Южной Корее, прекратили запись примерно за четыре минуты до катастрофы. Следователи планируют выяснить причину остановки фиксирования параметров самолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В Министерстве транспорта отметили, что запись остановилась примерно через четыре минуты после того, как пилот авиалайнера сообщил о столкновении борта с птицами.

Сначала самописец был проанализирован в Южной Корее. Когда обнаружили отсутствие записанных данных, его отправили в лабораторию Национального совета по безопасности на транспорте США.

Регистраторы "черных ящиков" авиалайнеров собирают данные о разговорах пилотов в кабине, а также о работе бортовых систем самолета. Южнокорейские следователи заявили, что эти данные самописцев являются ключевыми для выяснения причин катастрофы.

Бывший следователь Министерства транспорта Сим Джай Донг предположил, что остановка записи на "черные ящики" Boeing 737-800 могла произойти из-за полного обесточивания самолета, включая резервные системы, что случается крайне редко.

В Минтранспорта заявили, что в расследовании будут использованы и другие имеющиеся данные, и что оно обеспечит прозрачность расследования и передачу информации семьям жертв. В то же время, отдельные члены семей жертв заявили, что ведомство не должно брать на себя инициативу в расследовании и должно привлекать независимых экспертов, в том числе рекомендованных семьями.

Следователи также выясняют, почему насыпь, на которой располагалась система посадочного локатора, в который врезался самолет, построили из настолько жесткого материала и почему эта насыпь была расположена так близко от торца взлетно-посадочной полосы.