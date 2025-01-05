Авіакатастрофа у Південній Кореї: слідчі вивчать дані бортових самописців

Слідчі планують дослідити хвіст і шасі літака на місці катастрофи пасажирського лайнера у Муані в Руспубліці Корея. Також розслідувачі вилучать і дослідять розшифровку бортового самописця літака.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У Міністерстві транспорту Республіки Корея зазначили, що слідчі очікують отримати повну розшифровку з бортового самописця, знайденого на уламках літака Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air, що розбився минулої неділі у Південній Кореї.
У відомстві зазазначили, що слідчі знайшли один із двох двигунів літака та планують знайти другий. Вони також мають намір вивчити хвіст і шасі літака на місці катастрофи.
Міністерство, яке проводить перевірки всіх літаків Boeing 737-800, що експлуатуються корейськими авіакомпаніями, планує вимагати негайного вжиття коригувальних заходів у разі виявлення проблем.
Днями до розслідування катастрофи долучилася компанія GE Aerospace. Двигуни літака виробляються спільним підприємством GE Aerospace CFM International з Safran (SAF.PA).
На розміщених у соцмережах відеозаписах видно, що напередодні катастрофи з правого двигуна літака виходив дим.
Мінтранспорту заявило, що перевірить двигуни, записи про технічне обслуговування і шасі всіх літаків 737-800 Jeju Air. Серйозні порушення можуть призвести до призупинення діяльності авіакомпанії.
Серед питань, на які у слідчих поки що не має відповідей, - чому літак не розгорнув шасі та що змусило пілота зробити другу спробу приземлитися після того, як він повідомив диспетчерам, що літак зазнав удару птахів та оголосив про надзвичайну ситуацію.
29 грудня в аеропорту південнокорейського міста Муан розбився пасажирський лайнер Boeing 737-800.
Літак виконував рейс із Бангкока, більшість пасажирів були громадянами Республіки Корея.
За попередніми висновками слідства, в повітрі лайнер зіштовхнувся з птахами. Це призвело до ушкодження гідравлічних систем і при посадці борт не зміг випустити шасі.
Пілоти посадили літак на фюзеляж, однак він викотився за межі злітно-посадкової смуги та зіштовхнувся з огороджувальною стіною аеропорту.
У катастрофі загинули 179 людей, вижили лише двоє.
Південнокорейська влада перевірить усю систему авіаційних перевезень в країні.
Детальніше про катастрофу, - читайте в нашому авторському матеріалі.
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